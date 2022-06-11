Поселок Таврийское отбит и полностью находится под контролем Украины.

Вооруженные силы Украины ведут в Херсонской области контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка.

Об этом говорится в сообщении Херсонского городского совета Facebook

"Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка Херсонской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что поселок Таврийское отбит и полностью находится под контролем Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 июня украинская авиация ударила по опорному пункту, понтонной переправе и складам противника в пяти различных населенных пунктах Херсонщины. По результатам авиаударов и выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожены 33 оккупанта, реактивную систему залпового огня "Град", несколько единиц бронированной техники, 3 склада боеприпасов и 2 горюче-смазочных материалов.

Также руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж заявил, что по мере поступления западного оружия ВСУ смогут продвигаться еще активнее и вести не тактическое, а стратегическое наступление, в том числе и в Херсонский и Запорожской областях.

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