ВСУ просит жителей Херсона подождать еще совсем немножко!

Херсон находится в оккупации с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Каждый день мирные жители города проходят настоящие испытания, буквально выживая из-за издевательств и бесчеловечного отношения рашистов. Поэтому ежедневно каждый херсонец ждет освобождения.

Журналист Андрей Цаплиенко обнародовал видеообращение украинского военного. Защитник сообщил, что ВСУ находятся уже в 10 километрах от Херсона и скоро придут его освобождать.

"Хочу обратиться к жителям Херсона – мы уже близко, 10 километров от Херсона, поэтому ждите нас, друзья, мы обязательно будем. Держитесь, все будет Украина", – сказал воин.

Напомним, как сообщал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, украинские защитники находятся в 18 километрах от оккупированного россиянами Херсона и успешно бьют артиллерией по скоплениям противника на южном направлении.

"На Херсонском направлении им (оккупантам - УНИАН) хорошо "вломили" нашей артиллерией, а на запорожском они ехали, ехали, ехали, но не доехали, потому что им влупили", – заявил Арестович.

11 июня стало известно, что ВСУ ведут в Херсонской области контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка.

Отметим, по данным Генштаба, по состоянию на утро 14 июня, на Николаевском направлении, в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Опытное Херсонской области, враг развернул до двух реактивных батарей и одной батареи ствольной артиллерии.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким накануне рассказывал, как ВСУ будут освобождать Херсонскую область от оккупантов, и подчеркнул, что украинцы не будут рисковать своими людьми.

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