Александр Самойленко рассказал о предателе, который координировал действия российской авиации.

Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко раскрыл подробности госизмены на юге Украины, которая привела к быстрой оккупации Херсонщины. По словам чиновника, россияне воспользовались работником СБУ, которого предварительно "завербовали".

Цитирует Самойленко "Укринформ".

- От многих жителей области да и за ее пределами часто звучат вопросы: "Почему враг так быстро оккупировал Херсонщину? Почему оказались не готовыми?". Есть ли у вас какие-то собственные объяснения этому?

- Я не военный и не представитель спецслужб, поэтому не могу дать полную оценку. Но, на мой взгляд, враг четко знал, где находятся минные поля, он бил по КПВВ возле Крыма и местах дислокации пограничных войск и двигался четко по дорогам. Он не ехал полями. Поэтому рассказы о том, что наши минные поля не сработали или были разминированы, не соответствуют действительности. Все те тысячи мин остаются установленными. И ждут своего часа - может когда враг будет отходить, они как раз и сработают.

Относительно моста через Днепр возле Херсона, то есть версия, что работник спецслужб, который должен был бы его взорвать, был убит снайпером или кем-то другим. При этом тот мост было сложно взрывать из-за его особой конструкции. Что касается небольших мостов, то они подрывались.

- А насчет мостов из Крыма?

- Как уже было сказано, я – не представитель Минобороны, а потому мне трудно это комментировать. Но я уверен, что все те мероприятия, которые планировались, они состоялись.

Сейчас мы уже знаем о задержании помощника начальника Херсонского УСБУ - начальника Антитеррористического центра Игоря Садохина, который работал на врага. Считается, что именно он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию. Он был задержан еще в марте. И после проведенной проверки, так понимаю, Президент Украины уволил с должности руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. Там сейчас также работают правоохранители.

Напомним, что Арестович ранее с матерными словами объяснил быструю оккупацию Херсонщины.

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