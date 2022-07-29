Освобождение временно оккупированного Херсона от российских захватчиков может повлечь за собой внутреннее бурление в российских элитах. Президент РФ Владимир Путин этого не хочет и очень боится.
Такое мнение высказал российский юрист, адвокат и оппозиционный политик Марк Фейгин в интервью ТСН.
"Победителю прощают все. У побед всегда много отцов, а поражение – всегда сирота. Вот поражение – это будет персонально Путин, а победа – это вся Россия. А если победы нет, то извините. Брать на себя ответственность всей России за потерю Херсона и вообще за деоккупацию – на это никто не подпишется", – уверен он.
"Вот тут, конечно, может возникнуть для Путина очень тяжелая ситуация. 70-летний старичок. Все обернутся и скажут: "А с кем мы имеем дело?". На восьмом десятке скоро уже, старичок всех уже достал за четверть века, который этими авантюрами придумал разозлить весь мир. Не с его мошонкой в 70-летнем возрасте на такое замахиваться. Успокойся, уже пора ближе к земле", – добавил Фейгин.
Оппозиционер акцентировал, что путинский режим не рухнет с освобождением Херсона, однако, такое событие будет ударом невероятной силы.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал мнение, что освобождение Херсона должно изменить психологию войны и деморализовать российское общество.
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