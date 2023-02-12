Вечером 12 февраля РФ не применяла дроны-камикадзе Shahed для атаки на Украину. Впрочем, в небе зафиксировали воздушные цели.
Как сообщает Командование Воздушных сил, противник запустил в небо над Украиной дрон-разведчик и несколько воздушных шаров с угловыми отражателями.
"Информация о применении противником "Шахедов" вечером 12 февраля на Днепропетровщине, которая распространяется по некоторым телеграм-каналам, не соответствует действительности. Враг использовал разведывательный БпЛА и несколько воздушных шаров с угловыми отражателями", - говорится в сообщении.
По вражескому дрону-разведчику отработала противовоздушная оборона воздушного командования "Восток". Результат уточняется.
Атака и Украину 12 февраля: что известно
Вечером воскресенья, 12 февраля, стало известно, что Днепропетровская область атакуют иранские дроны-камикадзе Shahed. В регионе объявлена воздушная тревога.
Представители власти сообщали, что атака массовая. "Мопеды" якобы зафиксированы на востоке страны. Местные паблики сообщали о взрыве в Днепре.