Оккупанты вели разведку дроном и запустили воздушные шары.

Вечером 12 февраля РФ не применяла дроны-камикадзе Shahed для атаки на Украину. Впрочем, в небе зафиксировали воздушные цели.

Как сообщает Командование Воздушных сил, противник запустил в небо над Украиной дрон-разведчик и несколько воздушных шаров с угловыми отражателями.

"Информация о применении противником "Шахедов" вечером 12 февраля на Днепропетровщине, которая распространяется по некоторым телеграм-каналам, не соответствует действительности. Враг использовал разведывательный БпЛА и несколько воздушных шаров с угловыми отражателями", - говорится в сообщении.

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По вражескому дрону-разведчику отработала противовоздушная оборона воздушного командования "Восток". Результат уточняется.

Атака и Украину 12 февраля: что известно

Вечером воскресенья, 12 февраля, стало известно, что Днепропетровская область атакуют иранские дроны-камикадзе Shahed. В регионе объявлена воздушная тревога.

Представители власти сообщали, что атака массовая. "Мопеды" якобы зафиксированы на востоке страны. Местные паблики сообщали о взрыве в Днепре.

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