В Днепропетровской области раздается сигнал воздушной тревоги.

Вечером воскресенья, 12 февраля, Днепропетровскую область атакуют иранские дроны-камикадзе Shahed. В регионе объявлена воздушная тревога.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук, в небе над областью зафиксированы дроны-"мопеды". Силы ПВО работают над их уничтожением.

"Опять мопеды. Стражи неба - на защите. Будьте бдительны, берегите себя", - отметил Лукашук.

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Обновлено в 20:25. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что на Днепр полетели два дрона-камикадзе. Местные паблики сообщают, что в городе прогремел взрыв.

Впоследствии Ким заявил, что "мопеды" атакуют и восток Украины. По его данным, атака более массовая, чем на Днепр.

"Вообще на востоке больше их. Будьте осторожны", – заявил Ким.

РФ атакует Украину "Шахедами"

10 февраля оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины, осуществив пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением беспилотников типа Shahed-136, 22 дрона было сбито.

Вечером 10 февраля российские оккупационные войска продолжили атаковать объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах, выпустив Shahed. Подразделения Воздушных сил уничтожили 20 беспилотников.

Кроме того, 11 февраля россияне запустили шесть Shahed, четыре из которых были сбиты.

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