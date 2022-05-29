Противник не наращивает интенсивность боев на Донбассе, наоборот - сконцентрировался на определенных направлениях и участках с целью окружения украинских защитников в районе Лисичанска – Северодонецка.

Российские войска сейчас неспособны наступать на широком фронте, поэтому не наращивают интенсивность боев на Донбассе, а сосредоточились на определенных направлениях и участках.

Такое мнение высказал военный эксперт Константин Машовец в эфире информационного телемарафона.

"Противник не наращивает интенсивность боев на Донбассе. Наоборот, он сконцентрировался на определенных направлениях и участках и пытается достичь успеха в своей тактически-наступательной операции с целью окружения украинских войск, которые обороняют страну в районе Лисичанск – Северодонецк", - считает Машовец.

Военный эксперт поддерживает утверждение, опубликованное в сегодняшнем аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW), что взятие Северодонецка не принесет РФ никакой выгоды.

"В военном отношении взятие Северодонецка не приведет к фундаментальным изменениям в ходе войны. Скорее, взятие Северодонецка и выход российских войск на административные границы Луганской области является важным с военно-политической точки зрения российского руководства. Это даст повод утверждать, что они воплощают выполнение своих политических целей. С военной точки зрения, это определенным образом, конечно, ухудшит ситуацию, но не будет иметь кардинального влияния", - пояснил Машовец.

Военный эксперт считает, что наступать на широком фронте, более того, наступать с какими-то глубокими и оперативными целями, российский противник сейчас неспособен.

Он подчеркнул, что наступательный потенциал российского врага уменьшается в связи с большими потерями оккупантов в оружии и технике.

"Можно наблюдать определенную тенденцию, что противник сужает фронт наступления и концентрируется исключительно на определенных участках, чтобы достичь там более-менее приемлемого для него результата. Это может быть вызвано несколькими причинами, в том числе, снижением наступательного потенциала, большими потерями в оружии и технике", - отметил Машовец.

Также военный эксперт высказал мнение по поводу того, сможет ли контрнаступление украинских сил обороны на юге заставить российского врага перебросить свои силы на тех участках фронта, где противник пытается прорывать украинскую оборону.

"Это будет зависеть от развертывания контрнаступательных действий и их размера. Если наступление украинских сил будет угрожать политическому воплощению целей Кремля на Юге Украины, тогда противник будет вынужден перебрасывать туда свои личные силы и средства. Если это наступление будет результативным с военной точки зрения, то оно позволит силам обороны Украины поломать планы командования российских войск на всем Юге", - отметил Машовец.

Как сообщал УНИАН, по данным ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили: личного состава - около 30 000 человек, танков ‒ 1 330, боевых бронированных машин ‒ 3 258, артиллерийских систем – 628, РСЗО - 203, средств ПВО – 93, самолетов – 207, вертолетов – 174, БПЛА оперативно-тактического уровня - 503, крылатых ракет - 116, кораблей /катеров - 13.

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