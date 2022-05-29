Оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Николаева, есть пострадавшие.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
"Сегодня утром российские войска снова обстреляли жилой квартал Николаева. Выясняем последствия. Предварительно, к сожалению, есть пострадавшие", - отметил он.
Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину.
Противники сначала сбрасывали бомбы на военные объекты, а затем атаковали и мирные населенные пункты, в частности, в Николаевской области.
Российская власть не объявляла войну Украине, а назвала боевые действия "спецоперацией" для "демилитаризации" и "денацификации" нашей страны.
Противник не раз обстреливал Николаев, в том числе 28 мая в областном центре в результате обстрела многоэтажек погиб один человек, а еще семь - получили ранения.
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