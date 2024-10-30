Чин заместителя начальника генштаба и звание генерал-полковника могут не совсем соответствовать командованию 12-тысячным контингентом.

КНДР направила в Россию группу из 11-12 тысяч военных вместе с заместителем начальника генерального штаба Ким Йон Боком. Этот командующий является приближенным к Ким Чен Ыну, что повышает его статус в этой миссии, пишет Defense Express.

По данным южнокорейской рохведки, Ким Йон Бок будет руководить операцией северокорейских сил в войне против Украины. В прошлом он командовал 11-м "штурмовым" корпусом, на основе которого сформированы войска спецназначения КНДР.

Однако его чин заместителя начальника генштаба и звание генерал-полковника могут не совсем соответствовать командованию 12-тысячным контингентом, что обычно поручается офицерам низшего уровня. Маловероятно, что северокорейским генералам дадут фактическое командование, ведь их задача, вероятно, сводится к тому, чтобы действовать как вспомогательная сила.

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Defense Express отмечает, что основной задачей Ким Йон Бока, возможно, является получение практического опыта от российских военных, что позволит скорректировать стратегии Северной Кореи в противостоянии с Южной Кореей, улучшить подготовку военных и внедрить новые подходы в управлении войсками.

Для Северной Кореи это очень важный опыт, поскольку ее вооруженные силы действуют в условиях международной изоляции. Войска КНДР могут перенять подходы России, в частности массированное применение артиллерии, ограниченная механизация и тактика непрерывных атак многочисленными силами.

Впрочем, есть один ключевой элемент, которого КНДР пока не хватает - дроны. Пхеньян, вероятно, рассматривает возможность получения российских технологий в сфере разведывательных и ударных БПЛА для использования в будущих операциях.

Солдаты из КНДР в войне против Украины

Телеканал CNN сообщает, что часть солдат КНДР уже находится в Украине. Ожидается, что их количество будет расти.

Ранее в Пентагоне заявили, что на восток России отправили около 10 тысяч военных из Северной Кореи. Уже в ближайшие недели они могут присоединиться к российским силам неподалеку от Украины.

Бывший Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО, отставной адмирал Джеймс Ставридис считает, что отправка войск КНДР на помощь РФ в ее войне против Украины говорит о слабости России. В то же время он отметил, что это может иметь реальное влияние на поле боя.

Между тем президент США Джо Байден посоветовал Украине нанести удары по войскам КНДР, если они пересекут ее государственную границу с территории России.

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