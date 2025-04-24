Также обломки ракеты найдены на кладбище.

В результате ракетных и дроновых ударов сегодня по Киеву повреждены станция метро "Лукьяновская" и Центральный дворец бракосочетаний.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, этой ночью уже в пятый раз получила повреждения станция "Лукьяновская", в частности поврежден стеклянный купол и фасад, ударной волной вырвало часть ДСП, посечено название станции.

"Специалисты метрополитена активно работают над устранением последствий. Некоторые участки вестибюля временно ограждены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирские перевозки происходят безопасно, станция работает в обычном режиме.

Также отмечается, что сегодня, 24 апреля, на станциях КП "Киевский метрополитен" во время массированного комбинированного обстрела столицы укрывалось более 16 000 человек, из которых 1 660 - дети.

Также в Министерстве юстиции Украины сообщили, что Центральный дворец бракосочетаний в Киеве получил повреждения в результате ночной ракетной атаки 24 апреля.

"Выбиты окна, поврежден интерьер - место, где ежедневно рождаются новые семьи. Несмотря на это, сотрудники ДРАЦС продолжают работу. Прием граждан ведется без сбоев, все основные услуги предоставляются в полном объеме. Торжественные регистрации временно перенесены в другие отделы", - сказано в сообщении.

"Главком" сообщил, что в результате российской атаки на Киев в ночь на 24 апреля один из обломков вражеской ракеты упал на территорию Жулянского кладбища. Падение обломков произошло в поминальные дни после Пасхи, когда многие киевляне посещают места захоронений своих родных для благоустройства могил.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что продолжается поисково-спасательная операция, разбирают завалы в двух домах в Святошинском районе.

"Сейчас подтверждена гибель 8 человек. 77 человек обратились за помощью к медикам. 31 пострадавший находится в стационарах больниц", - отмечает он.

Кличко сообщил, что всего повреждено 12 зданий в результате ночной атаки. В Святошинском районе развернули пункт поддержки пострадавших.

Удар по Украине 24 апреля 2025 года

Сегодня российские оккупанты ударили ракетами и дронами по территории Украины. Под ударом были Киевская, Житомирская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская области.

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 24 апреля российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

Отмечалось, что основное направление удара - столица Украины город Киев

В общем радиотехническими войсками Воздушных сил ВСУ обнаружено и осуществлено сопровождение 215 воздушных целей противника.

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