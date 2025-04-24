Воздушные силы информируют о пусках ракет бортами стратегической авиации противника.

Российские оккупационные войска, несмотря на заявления о "готовности к миру", продолжают терроризировать Украину. В ночь на 24 апреля враг атакует дронами, баллистикой и ракетами "Калибр".

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Обновлено 01:55: В Святошинском районе медики госпитализировали еще одного пострадавшего. В то же время в Подольском районе Киева в результате падения обломков возник пожар в нежилой застройке. Есть разрушения. Экстренные службы работают на месте, заявил Виталий Кличко.

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Обновлено 01:47: Глава КГВА информирует о пяти пострадавших, в том числе — ребенке. Есть попадания по гражданской инфраструктуре. Киев подвергается комбинированной атаке. В том числе от ударов баллистических ракет по разным направлениям.

"Все очень серьезно. Дыхание русского мира во всей красе", – заявил он.

Ранее мэр Киева заявил, что в Святошинском районе возник пожар в жилом доме, под завалами люди.

Обновлено 01:43: В Святошинском районе Киева медики госпитализировали трехлетнего ребенка, сообщил Кличко. Также зафиксированы пожары в нежилых помещениях Шевченковского и Святошинского района. Профильные службы направляются на места.

Обновлено 01:38: Воздушные силы сообщают о пусках ракет бортами стратегической авиации противника.

Обновлено 01:35: Мэр Киева Виталий Кличко информирует о ситуации в столице по состоянию на данный момент. В Голосеевском районе – падение, вероятно, обломков БПЛА возле жилого дома.

"Также в этом районе горят гаражи. На другой локации – автомобили. В Шевченковском районе попадание обломков в нежилое здание. В Святошинском – предварительно возгорание дома. Во дворе другого дома горят авто. В Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей. Все службы направляются на места вызовов", – написал он.

Обновлено 01:32: Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на российский террор:

"Россия атакует Киев, Харьков и другие города ракетами и дронами прямо сейчас. Путин демонстрирует только желание убивать. Огонь должен быть прекращен. Удары по гражданским должны прекратиться", – заявил он.

Обновлено 01:30: В Харькове снова раздаются взрывы, враг наносит повторные удары.

Обновлено 01:28: В Святошинском районе столицы зафиксировано возгорание дома по еще одному адресу, сообщил Тимур Ткаченко.

Мощные взрывы были слышны в Харькове, сообщал мэр города Игорь Терехов. Кроме того, под массированным ударом находится Киев. Глава КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что падение обломков зафиксировано в Шевченковском, Святошинском и Голосеевском районах столицы.

"В Святошинском районе предварительно возгорание жилого дома, в Голосеевском горят авто. В Шевченковском районе зафиксировано возгорание нежилых помещений. В Святошинском районе в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей", – информирует Ткаченко по состоянию на 01:25.

Атаки РФ по Украине

23 апреля российские оккупационные войска нанесли удар по Марганцу, что в Днепропетровской области. В результате российской атаки погибли 9 человек, десятки пострадали.

Местные власти сообщали, что враг ударил дроном-камикадзе по автобусу с людьми. В нем были работники одного из предприятий, которые направлялись на работу.

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