На город всю ночь летели сначала вражеские ракеты, а затем ударные дроны.

Ночью российские оккупанты нанесли по Харькову массированный удар ракетами и БпЛА, в результате чего в городе произошли разрушения и масштабные пожары.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. "На данный момент, по информации нашего Ситуационного центра, ночью Харьков был атакован 24 раза. 14 раз - вражескими БПЛА, 10 раз ракетами", - сообщил он.

По данным Терехова, в городе повреждены многоэтажные жилые дома, городская поликлиника, здание школы, частные подворья, производственные предприятия, гостиничный комплекс.

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"Госпитализирован один человек", - сообщил он.

Как добавил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, под утро в Харькове зафиксировано попадание в землю, в результате чего повреждено остекление окон трех многоэтажек. "Пострадали 2 человека, испытав острую реакцию на стресс", - сообщил он.

Ночью в городе был зафиксирован удар, предварительно, ракеты Х-59 в лесополосу. Из-за этого горела подстилка на площади 10 м.кв, повреждено остекление окон двух многоэтажных домов, также частично поврежден забор.

"Под угрозой повторных ударов работают подразделения ГСЧС, коммунальные службы и психологи. Продолжается ликвидация пожаров и разбор завалов", - говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме этого, в результате атаки россиян, предварительно повреждения получили две многоэтажки в одном из районов Запорожья. Сейчас специалисты проводят обследование.

Также есть данные о последствиях ночной атаки оккупантов в Хмельницкой области. По данным местных властей, там ранения получили два человека, среди которых один ребенок.

"В результате атаки произошло возгорание, которое ликвидировали подразделения ГСЧС. Поврежден газораспределительный пункт (без прекращения поставок газа), крыши двух жилых домов, окна и двери в пяти квартирах многоквартирного дома. Также зафиксировано повреждение летней площадки парка культуры и отдыха", - говорится в сообщении председателя Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.

Ночная атака оккупантов

Сегодня ночью Украина находилась под массированной атакой России, в Киеве в результате удара, погибло много людей, десятки пострадавших. Роман Ткачук, директор департамента муниципальной безопасности КГГА, сообщил, что известно о 69 пострадавших, из которых госпитализированы 44 человека. Из них пятеро детей.

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