Погибшей девушке было 27 лет.

Количество жертв удара российских оккупантов по Киеву возросло до 9 человек. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 16:20 в результате российского ракетного удара количество погибших возросло до 9 человек. Спасатели достали из-под завалов дома в Святошинском районе тело погибшей девушки 27 лет", - отметили в ГСЧС.

В Службе добавили, что поисково-спасательные работы и ликвидация последствий вражеской атаки продолжаются.

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Впоследствии в ГСЧС сообщили, что спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека.

Так, по состоянию на 16:45 количество погибших возросло уже до 10 человек. В Службе уточнили, что речь идет также о 90 пострадавших. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Ночная атака РФ 24 апреля

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, Россия ударила ракетами и дронами по Украине, в частности по Киеву. В Святошинском районе столицы произошло возгорание и частичное разрушение жилого дома.

Министерство внутренних дел Украины сообщало, что в результате обстрела в Киеве погибли по меньшей мере восемь человек, среди которых - брат и сестра 2003 и 2005 года рождения. Еще 90 человек получили ранения, 44 из них находятся в больницах.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал массированную атаку России на Украину, отметив, что такой обстрел не был необходимым, а также призвал "Владимира" остановиться и заключить соглашение о завершении войны.

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