В отражении атаки активное участие принимала авиация, в частности пилоты истребителей F-16 и Mirage. Они сбили десятки целей.

В ночь на 24 апреля российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы. "Основное направление удара - столица Украины город Киев", - отмечается в сообщении.

В общем радиотехническими войсками Воздушных сил ВСУ обнаружено и осуществлено сопровождение 215 воздушных целей противника:

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11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков - Брянская, Воронежская, Курская обл. РФ);

37 крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Саратовская обл.);

6 крылатых ракет Искандер-К (район пусков - Донецкая обл.);

12 крылатых ракет Калибр (из акватории Черного моря);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская обл.);

145 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов различных типов (из районов Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ; Чауда - Крым).

В Воздушных силах добавили, что к отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 112 воздушных целей", - детализировали в Воздушных силах.

В частности сбито:

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

31 крылатая ракета Х-101;

6 крылатых ракет Калибр;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

64 ударных БпЛА Shahed.

Кроме того, 68 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

В отражении атаки активное участие принимала авиация, в частности пилоты истребителей F-16 и Mirage. На счету украинских пилотов десятки сбитых воздушных целей.

Ночной удар по Украине

Сегодня ночью Украина находилась под массированной атакой России, в Киеве в результате удара, погибло много людей, десятки пострадавших.

Кроме того, оккупанты нанесли по Харькову массированный удар ракетами и БпЛА, в результате чего в городе произошли разрушения и масштабные пожары.

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