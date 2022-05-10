За сутки украинские воины отбили 15 вражеских атак на Донбассе.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"За предыдущие сутки на территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины успешно отбито пятнадцать атак врага", - говорится в сообщении.
Украинские воины уничтожили:
- 1 зенитный ракетный комплекс;
- 9 танков;
- 3 артиллерийские системы;
- 25 единиц боевой бронированной техники;
- 3 единицы специальной инженерной техники;
- 3 автомобили врага.
Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты не прекращали наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержание сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. На Донецком направлении группировка оккупационных войск продолжает наступательные действия на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.
Противник продолжает подготовку к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк.