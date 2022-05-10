Уничтожено, в частности, 1 зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы и 25 единиц боевой бронированной техники.

За сутки украинские воины отбили 15 вражеских атак на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За предыдущие сутки на территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины успешно отбито пятнадцать атак врага", - говорится в сообщении.

Украинские воины уничтожили:

1 зенитный ракетный комплекс;

9 танков;

3 артиллерийские системы;

25 единиц боевой бронированной техники;

3 единицы специальной инженерной техники;

3 автомобили врага.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты не прекращали наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержание сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. На Донецком направлении группировка оккупационных войск продолжает наступательные действия на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.

Противник продолжает подготовку к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

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