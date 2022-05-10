Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее на Луганщине, а также Каменка на Донетчине.

Противник продолжает подготовку к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает подготовку к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк. Продолжаются бои за населенные пункты Воеводока, Тошкивка и Нижнее Северодонецкого района Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определены подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Враг совершил обстрелы с применением реактивных систем залпового огня района приграничных населенных пунктов Великая Писаревка, Белополье, Краснополье и Юнаковка Сумской области.

Ожидается продолжение проведения демонстрационных действий противником вдоль участка государственной границы Украины с целью сковывания действий подразделений Вооруженных Сил Украины и недопущения их перегруппировки на другие направления.

На Слобожанском направлении враг поддерживает в полной готовности к применению определенные силы и средства противовоздушной обороны на территории Белгородской области. Продолжает сосредотачивать усилия на обороне занятых рубежей с целью недопущения продвижения подразделений наших войск в направлении государственной границы Украины. Проводит воздушную разведку.

На Изюмском направлении противник осуществлял пополнение боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты не прекращали наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержание сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. На Донецком направлении группировка оккупационных войск продолжает наступательные действия на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.

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