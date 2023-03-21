В частности, оккупанты сосредотачивали основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За сутки украинские военные отбили более 120 атак оккупантов на пяти направлениях. Основной целью противника остаются попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей

"Оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отразили более 120 атак оккупантов на указанных направлениях", - говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

Так, на Купянском и Лиманском направлениях враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск, осуществив артиллерийские обстрелы районов 11 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения. Также оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского.

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На Бахмутском направлении российские войска не прекращают штурмовые действия города Бахмут. В то же время, украинские воины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Предтечино и Северное.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник безуспешно пытался наступать в направлении населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборону.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская Федерация продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако, без явного формирования наступательных группировок. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей", - добавили в Генштабе.

Ситуация на фронте по состоянию на 21 марта - что известно

За сутки 19 марта защитники Украины поразили четыре российских ЗРК, а также нанесли удары по местам сосредоточения личного состава российских оккупантов.

В свою очередь россияне нанесли ряд ракетных и 13 авиационных ударов по Украине. Кроме того, захватчики применили реактивные системы залпового огня.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что Силы обороны 20 марта отбили атаки врага на Бахмутском направлении в районе населенных пунктов Богдановка и Ивановское, а в самом Бахмуте продолжаются постоянные позиционные бои.

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