Россияне обустраивают военные госпитали в школах и медучреждениях.

Российские оккупационные войска продолжают нести потери на войне в Украине. В один из госпиталей на оккупированной территории Запорожской области за прошедшие сутки привезли около 50 тяжелораненых захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, информируя об оперативной ситуации с российским вторжением. Отмечается, что продолжая нести огромные потери, российские захватчики обустраивают все больше своих госпиталей вдоль линии соприкосновения.

Так, в населенном пункте Розовка на временно оккупированной территории Запорожской области, в здании местной больницы расположено одно из таких заведений оккупантов. За минувшие сутки туда привезли около 50 тяжелораненых военнослужащих армии РФ.

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В селе Высокое оккупанты обустроили госпиталь в здании местной школы, куда 19 марта завезли большое количество тяжелораненых.

"Для этого враг использовал 4 медицинских грузовика на базе автомобиля КАМАЗ", – информирует Генштаб.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

В конце февраля 2023 года российские оккупанты обустроили госпиталь в Каланчаке на Херсонщине для своих раненых. Его персонал – только россияне.

Кроме того, в Запорожской области враг захватил помещение местной школы и обустроил там госпиталь. Сообщалось, что оккупанты занимали там 50 койкомест.

В то же время в центре национального сопротивления заявили, что в захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей россияне планируют завезти своих врачей. Это связано с нехваткой персонала.

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