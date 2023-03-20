Силы обороны сегодня отразили атаки врага на Бахмутскому направлении в районе населенных пунктов Богдановка и Ивановское, в Бахмуте продолжаются постоянные позиционные бои.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, информируя об оперативной ситуации с российским вторжением.

"На Бахмутском направлении оккупанты не оставляют попыток захватить город Бахмут. Там продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время нашими защитниками были отбиты атаки противника в районах Богдановки и Ивановского", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Бердичи, Авдеевка и Северное.

Относительно Купянского и Лиманского направлений в Генштабе информируют, что враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского.

При этом, на Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Война в Украине: новости из фронта

За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 700 российских захватчиков. Кроме того, Силы обороны Украины поразили четыре российских ЗРК и нанесли ряд ударов по местам сосредоточения личного состава России.

По данным Генштаба, в эти сутки российские оккупанты нанесли ряд ракетных и 13 авиационных ударов по территории Украины, также применили реактивные системы залпового огня.

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