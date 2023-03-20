Уровень ракетной угрозы со стороны россиян по всей территории нашей страны остается высоким, отметили в Генштабе.

В эти сутки российские оккупанты нанесли ряд ракетных и 13 авиационных ударов по территории Украины, также применили реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке. "В течение суток противник нанес 13 авиационных и 4 ракетных удара, а также совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - отмечается в сообщении.

В Генштабе добавили, что уровень ракетной угрозы со стороны противника по всей территории нашего государства остается высоким.

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Ракетные удары по Украине со стороны РФ - сегодня это стоит знать

Вечером 17 марта противники запустили по нашей земле иранские беспилотники-камикадзе типа "Шахед"-136/131. Дроны были запущены из Брянской области и с восточного побережья Азовского моря. В ночь на 18 марта два вражеских дрона попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске, сообщалось о серьезных разрушениях.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что захватчики выпустили 16 дронов, и 11 из них наши воины уничтожили.

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