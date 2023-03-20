Уничтожен склад боеприпасов, поражены также три средства радиоэлектронной борьбы оккупантов.

За сутки силы обороны Украины поразили четыре вражеских ЗРК и нанесли ряд ударов по местам сосредоточения личного состава противника.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удар по трем зенитным ракетным комплексам "Бук-М1-2", семь ударов - по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила склад боеприпасов врага", - сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утреннем ведении.

Воднчас, наши защитники уничтожили российский БПЛА типа "Зала".

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор", три района сосредоточения личного состава и военной техники противника и три средства радиоэлектронной борьбы оккупантов", - говорится далее в сообщении.

Ситуация на фронте по состоянию на 20 марта - что известно

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Российская Федерация продолжает попытки наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, а эпицентром боевых действий остается Бахмут.

При этом аналитики Института изучения войны считают, что "большое наступление" российской армии в Украине, вероятно, доходит до своей кульминации. Россия так и не одержала существенных побед. Эксперты считают, что сейчас Украина может перехватить инициативу на поле боя и пойти в контрнаступление.

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