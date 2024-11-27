Отмечается, что российская армия стремится истощить ресурсы ПВО Украины дешевыми ударами БПЛА.

Часть запускаемых Россией по Украине ударных дронов Shahed перенаправляют обратно в РФ или в сторону ее союзника - Беларуси, пишет французское издание Le Monde.

Отмечается, что российская армия стремится истощить ресурсы ПВО Украины дешевыми ударами беспилотников.

Издание приводит в пример масштабную дроновую атаку РФ по Украине 26 ноября, когда россияне запустили в общей сложности 188 "шахедов".

Видео дня

Напоминается, что украинским подразделениям ПВО удалось сбить 76 беспилотников кинетическими средствами (истребители, вертолеты, мобильные зенитные батареи, зенитно-ракетные комплексы) и с помощью радиоэлектронных помех.

"Кроме того, 95 других российских дронов предположительно были отвлечены от своих целей с помощью системы подмены спутниковых координат, используемой дронами и ракетами для наведения в воздушном пространстве", - говорится в статье.

По данным украинских военных властей, во время той атаки только 17 российских беспилотников сумели прорвать ПВО Украины.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия нанесла около 6000 ударов по Украине крылатыми ракетами, запустила более 6000 "шахедов" и более 30 тысяч КАБов. Об этом сообщил секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко: "И что, они сломали, прорвали, мы сдались? Они даже не смогли нашу энергетику уничтожить".

Вас также могут заинтересовать новости: