В целом на заводе происходит производство корпусов и сборка Shahed.

Для того, чтобы уничтожить завод в российской Елабуге (Татарстан), который производит беспилотники Shahed-131/136, нужно, которые минимум, 20 БпЛА. Об этом заявил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире Radio NV.

"Россияне нарастили выпуск Shahed. Почему нарастили... Во-первых, мы не наносили ударов по этому заводу в Елабуге, который их выпускает. Во-вторых, Shahed - это примитивное изделие. Для того, чтобы уничтожить завод по производству Shahed надо минимально два десятка беспилотников, чтобы они попали по территории. Там говорят, четыре цеха", - сказал эксперт.

При этом он уточнил, что Shahed по сравнению с ракетами является достаточно примитивным изделием.

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Кроме того, по словам Романенко, в целом на заводе происходит производство корпусов и сборка Shahed, а сложная электроника поставляется отдельными комплектами.

Россия нарастила производство "Шахедов"

Как сообщал УНИАН, аэроразведчик ВСУ Игорь Луценко заявил, что Россия смогла нарастить производство дронов типа Shahed примерно в 5 раз. "Если в июне нам ежедневно засылали примерно 11-12 Shahed в сутки, то сейчас эта цифра достигла более 60. То есть примерно в 5 раз Россия нарастила производство беспилотников. И эта тенденция будет продолжаться. Если кто-то говорит, что мы это можем остановить атаками по производствам, я скажу, что это вряд ли в долгосрочном измерении произойдет", - акцентировал он.

Такие производства легко спрятать под землей, пояснил Луценко. Даже современному оружию будет трудно туда доставать.

В течение октября российские оккупанты запустили по Украине 1908 Shahed, что составляет около 62 дронов в день. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, РФ только в ночь на 2 ноября запустила 71 дрон типа Shahed по Киеву и другим городам Украины. Также в течение сентября российская армия применила против Украины 1331 Shahed, что примерно составляет 44 беспилотников в день.

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