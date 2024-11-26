Этим вечером российские оккупационные войска снова запустили большое количество ударных дронов по Украине.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что более десяти групп беспилотных летательных аппаратов летят через Сумскую область на Полтавщину/Черниговщину. Ранее дроны фиксировали в других областях. Воздушную тревогу объявили почти по всей стране, кроме западных областей и Херсонщины.

Информация обновляется...

Видео дня

Обновлено в 00:30: На Киевщине более 10 групп ударных дронов. Наибольшая угроза для Киева, Борисполя, Фастова, Василькова и Белой Церкви.

Обновлено в 00:10: В пригороде Черкасс БПЛА. Также несколько дронов летают над Киевом.

Обновлено в 00:07: Шахеды из Хмельницкой области движутся в направлении Тернопольской области. Также для страны существует угроза применения баллистики с юго-востока.

Обновлено в 23:45: Несколько групп ударных дронов в сторону Каменец-Подольского.

Обновлено в 23:33: На Сумщине несколько десятков ударных дронов, большинство держат курс на запад. В Черниговской области БПЛА фиксируют преимущественно на юге, они летят в сторону Киевской области.

В Киевской области существует угроза для Броваров, Белой Церкви и Киева. Еще несколько групп перелетают в регион из Черкасской области. Другие несколько дронов заметили в районе Умани.

На севере Полтавщины также есть БПЛА, курс - в сторону Киевщины. Военные фиксируют БПЛА к северу от Житомира, а несколько групп из Одесской/Николаевской области летят на север.

Обновлено в 23:16: Несколько групп беспилотников летят вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: