Костенко также прокомментировал применение Россией баллистической ракеты "Орешник".

Предоставление Украине разрешения на использование дальнобойного оружия вглубь территории РФ поможет Силам обороны, однако не переломит ход войны. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко.

"Мы говорим, что нам дадут ATACMS и мы сможем переломить ход войны. Но мы так же о F-16 говорили. Все думали, что самолеты 70-х годов, когда противник имеет 5 поколение, тебе дают четвертого. И он имеет сотни, а нам передают десятки. И мы должны переломить ход войны. Так же о ракетах", - сказал Костенко.

Нардеп добавил, что Украине в лучшем случае могут передать сотни дальнобойных ракет. Тогда как Россия использовала против Украины уже тысячи дальнобойных средств поражения.

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"Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла около 6000 ударов только крылатыми ракетами. Уже более 6000 - это на май было - "шахедов". И более 30 тысяч КАБов. И что, они сломали, прорвали, мы сдались? Они даже не смогли нашу энергетику уничтожить", - добавил Костенко.

Нардеп также прокомментировал применение россиянами баллистической ракеты средней дальности "Орешник". По его словам, этот удар не имел военных целей и был исключительно демонстрацией Западу. Нардеп объяснил:

"Я видел фото того прилета, воронок. Там четко видно проломанный бетон. Там четко видно пролом, возможно с минимальным количеством взрывчатого вещества. А возможно его там вообще не было. Они выпустили этот "Орешник", все блоки его отработали. И все эти 36 боевых частей проломили на такой скорости бетон, кровли. Поэтому это чисто демонстрация Западу, что у нас такое есть. И если вы будете давать возможность бить по нам - мы можем использовать уже в другом снаряжении. Сказать, что в России их много - нет, это очень дорого. И использовать не в ядерном снаряжении - это неуместно".

Удары вглубь РФ: что надо знать

19 ноября украинские военные впервые применили дальнобойные ракеты ATACMS производства Соединенных штатов для ударов вглубь территории России. Впоследствии Силы обороны также нанесли удары британскими ракетами Storm Shadow.

По словам авиационного эксперта Богдана Долинце, официально российские системы ПВО способны сбивать баллистические ракеты вроде ATACMS. Однако практика показала, что в реальности они не очень эффективны против западного вооружения.

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