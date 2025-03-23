Удалось уничтожить вражеские плавсредства, военное имущество и подсобное помещение.

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины ударом уничтожили сводную роту обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Днепрянах, что на оккупированной территории Херсонской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что событие произошло 21 марта 2025 года. В результате удара удалось уничтожить вражеские плавсредства, военное имущество и подсобное помещение с техническими средствами.

По информации Генштаба, уничтожение перечисленного "не позволяет противнику вести боевые действия против украинских подразделений в этом районе".

"Летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, а также представители других составляющих Сил обороны будут продолжать наносить удары по подразделениям оккупантов, пока в нашей стране не наступит справедливый мир", - заверили в Генеральном штабе.

Последние успешные удары ВСУ по вражеским объектам

Как сообщал ранее УНИАН, ВСУ в Донецкой области виртуозно уничтожили вражеский танк вместе с "прикрытием". Украинские военные рассказали, враг попытался прорваться в направлении наших оборонительных позиций под прикрытием системы радиоэлектронной борьбы Р-330 "Житель", но в результате понес потери.

Также ВСУ ударили по укрытию оккупантов в Торецке, уничтожив вражеские десантно-штурмовые группы и операторов беспилотников. В Генштабе Вооруженных сил Украины рассказали, что 21 марта Воздушные силы ВСУ успешно поразили район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка в укрытии и подвале укрытия в городе Торецк Донецкой области.

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