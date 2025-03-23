Место размещения сил захватчиков было полностью разрушено.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по укрытию российских оккупантов в Торецке, уничтожив вражеские десантно-штурмовые группы и операторов беспилотников. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что 21 марта Воздушные силы ВСУ успешно поразили район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка в укрытии и подвале укрытия в городе Торецк Донецкой области.

"Место размещения сил противника было полностью разрушено. В результате поражения уничтожен личный состав противника, в частности десантно-штурмовые группы и операторов БПЛА", - сообщили в Генштабе.

Отмечается, что результат поражения еще уточняется, но уничтожение личного состава врага и места его укрытия значительно снижает эффективность подразделений вооруженных сил России на Торецком направлении.

Удары ВСУ по оккупантам

Как сообщал УНИАН, 18 марта Воздушные силы ВСУ нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии вооруженных сил России в районе Демидовки Белгородской области.

В результате поражения командный пункт был полностью уничтожен. По данным Генштаба ВСУ, этот объект Россия использовала для планирования и ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины на территории Сумской области.

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