Оккупанты попытались прорваться в направлении украинских оборонительных позиций.

В Донецкой области украинские военные с помощью дронов уничтожили российский танк и систему радиоэлектронной борьбы "Житель". Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица").

Военные рассказали, что в Донецкой области враг попытался прорваться в направлении украинских оборонительных позиций под прикрытием системы радиоэлектронной борьбы Р-330 "Житель", но в результате враг понес потери.

"Результат предсказуем: операторы дронов пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс", точными ударами "размотали" вражеский танк и систему РЭБ, которая его прикрывала. Пилоты комендатуры быстрого реагирования беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" результативно уничтожают вооружение и вражескую бронетехнику", - говорится в сообщении.

На видео, которое обнародовала "Хортица", можно увидеть, как произошло попадание в установку РЭБ "Житель" и танк-мангал, которую та прикрывала.

Удары по ВСУ по врагу

Как писал УНИАН, недавно украинские военные нанесли удар по мастерской, в которой российские морпехи наваривали на свою технику дополнительную броню.

Ранее на Торецком направлении 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода разгромила танковую колонну оккупантов. В колонне были танки-сараи, в которых оккупанты перевозили пехотинцев. Передвижение врага заметили аэроразведчики и скорректировали на него артиллерию и дроны.

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