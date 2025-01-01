Россия атаковала Киев дронами: в одном из районов разрушены два этажа жилого дома

Сейчас есть пострадавший человек, его госпитализировали.

Российские оккупационные войска атаковали Украину дронами. В Киеве работают силы ПВО.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в результате атаки, предварительно, есть возгорание в нежилом помещении в Печерском районе. На место направились все службы.

Впоследствии стало известно, что в том же районе есть возгорание на крыше и в одной из квартир жилого дома, за медицинской помощью обратился один человек.

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"Также есть информация о падении обломков на еще одно нежилое здание в Печерском районе. В жилом доме на Печерске частично разрушены два верхних этажа. Все службы работают на месте. Сейчас один пострадавший, его госпитализировали", - добавил Кличко.

Также сообщается о пожаре в нежилом здании в Святошинском районе.

В КГВА рассказали, что зафиксировали падение обломков в Свяшинском районе города на нежилую территорию. Были повреждены автомобили и гараж, в результате чего возник локальный пожар.

В то же время из жилого дома в Печерском районе спасена одна женщина. Всего пострадали три человека, двое из которых госпитализированы.

"Частичное разрушение с 6 по 4 этажи шестиэтажного жилого дома с последующим возгоранием квартир на 4 и 5 этажах; пожар локализован на площади 70 кв. м. Проводится эвакуация жителей", - говорится в сообщении КГВА.

Атаки на Киев - последние новости

Ночью 23 декабря вражеские дроны атаковали Киевскую область, повредив линию электропередач в Бориспольском районе.

Напомним, 25 декабря российские захватчики нанесли массированный удар по Украине с применением ракет различных классов, а также ударных БПЛА.

Как сообщал УНИАН, утром 31 декабря враг атаковал баллистическими ракетами Киев и область. Впоследствии в Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы.

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