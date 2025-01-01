Ночью 1 января 2025 года российские оккупанты запустили по Украине дроны.
В Воздушных силах Украины предупреждают, что в воздушном пространстве нашей страны остается большое количество вражеских беспилотников.
В частности, вражеский БПЛА замечен на Житомирщине, курс юго-западный. Еще один дрон зафиксирован в Черниговщине, постоянно меняют курс. Часть БПЛА направляется в сторону Киевщины.
Также значительное количество дронов на юге Сумщины, курс - юго-западный (Полтавская область). Другие БПЛА на севере Сумщины направляются на Черниговщину.
Помимо этого дроны зафиксированы в северной части Полтавщины, курс юго-западный. Еще один БПЛА в направлении Миргорода с севера.
Также оставаться в укрытии призвали жителей города Сумы.
Еще один дрон зафиксирован в направлении Кременчука, Полтавская область, с севера.
02:55 В Воздушных силах сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Кировоградской области.
03:03 Угроза применения врагом ударных БПЛА для Днепропетровской области, заявили в Воздушных силах.
03:15 Хмельницкая область - угроза применения врагом ударных дронов, добавили в Воздушных силах.
03:18 Угроза удара БПЛА для города Сумы.
03:20 Вражеский ударный дрон с востока в направлении Староконстантинова.
03:33 Угроза применения врагом БПЛА для Канева (Черкасская область).