Вражеские БПЛА обнаружили сразу в нескольких областях.

Ночью 1 января 2025 года российские оккупанты запустили по Украине дроны.

В Воздушных силах Украины предупреждают, что в воздушном пространстве нашей страны остается большое количество вражеских беспилотников.

В частности, вражеский БПЛА замечен на Житомирщине, курс юго-западный. Еще один дрон зафиксирован в Черниговщине, постоянно меняют курс. Часть БПЛА направляется в сторону Киевщины.

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Также значительное количество дронов на юге Сумщины, курс - юго-западный (Полтавская область). Другие БПЛА на севере Сумщины направляются на Черниговщину.

Помимо этого дроны зафиксированы в северной части Полтавщины, курс юго-западный. Еще один БПЛА в направлении Миргорода с севера.

Также оставаться в укрытии призвали жителей города Сумы.

Еще один дрон зафиксирован в направлении Кременчука, Полтавская область, с севера.

02:55 В Воздушных силах сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Кировоградской области.

03:03 Угроза применения врагом ударных БПЛА для Днепропетровской области, заявили в Воздушных силах.

03:15 Хмельницкая область - угроза применения врагом ударных дронов, добавили в Воздушных силах.

03:18 Угроза удара БПЛА для города Сумы.

03:20 Вражеский ударный дрон с востока в направлении Староконстантинова.

03:33 Угроза применения врагом БПЛА для Канева (Черкасская область).

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