Сегодня в некоторых регионах Украины были введены экстренные отключения электричества.

Ночью 23 декабря вражеские дроны атаковали Киевскую область, повредив линию электропередач в Бориспольском районе. Из-за этого в регионе и других областях ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом в комментарии УНИАН сообщил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

"На Киевщине, в Бориспольском районе, проблема. Там вчера ночью были повреждены сети. И вот в результате этого сделали экстренные отключения. Сегодня после 16:00 отменят соответствующие отключения", - сказал Рябцев.

По его словам, проблемы возникли с функционированием оборудования для передачи электрической энергии. Это является следствием повреждений из-за атаки вражеских дронов, состоявшейся прошлой ночью.

Видео дня

"Не было именно атак непосредственно по энергетической инфраструктуре, там просто была повреждена линия электропередач, и из-за этого нужно будет перезапустить оборудование. То есть это временно, после 16:00 должны быть отменены эти ограничения", - добавил эксперт.

Аварийные отключения электроэнергии - что известно

23 декабря в некоторых регионах Украины были введены экстренные отключения электроэнергии. Так, ДТЭК и местные Облэнерго сообщали о том, что графики не действуют - в Киеве, а также в Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и других областях.

В свою очередь гендиректор Yasno Сергей Коваленко тогда объяснил, что это происходит из-за очень высокого потребления.

"Укрэнерго" еще утром сообщали, что потребление электроэнергии "демонстрирует тенденцию к росту". Поэтому там напомнили о необходимости экономно использовать электроприборы.

Вас также могут заинтересовать новости: