В Киеве и области работала ПВО.

Утром 31 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Впоследствии в Сумской ОГА сообщили, что враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины, последствия атаки россиян уточняются.

Также российские захватчики атаковали Киев и область баллистическими ракетами.

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В КГВА сообщили о работе ПВО в столице. Также там призвали находиться в укрытиях до конца тревоги.

Отметим, что это уже вторая такая российских захватчиков по столице с начала суток. Так, в 03:00 Воздушные силы Украины сообщили об угрозе баллистики с северо-востока. А уже вскоре в сторону столицы запустили скоростные цели. О работе ПВО в Киеве сообщал мэр Виталий Кличко.

Обновлено 8.15. Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Шостки Сумской области, СМИ сообщают о ряде взрывов.

Обновлено 8.15. В КГВА сообщили, что в результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком р-не столицы. Обломки упали на кровлю частного здания, информация еще проверяется. Отмечается, что пожар и разрушения отсутствуют. Информации о пострадавших пока не поступало.

При этом в России уже стандартно заявили, что нанесли удары по каким-то мифическим "штабам".

"Удары нанесены утром по юго-восточной окраине Киева, предположительно, по одному из штабов или иностранным военным", - пишет пропагандистское "РИА-Новости".

Российские атаки по Украине

Кроме ракет, в части регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА. Также российские оккупанты подняли в воздух МИГ-31К, из-за чего тревогу объявили по всей стране.

Напомним, 25 декабря российские захватчики нанесли массированный удар по Украине с применением ракет различных классов, а также ударных БПЛА.

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, оккупанты могут нанести массированный ракетный удар по Украине в новогоднюю ночь. По его мнению, оккупанты уже успели собрать достаточное количество ракет для такой атаки.

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