Обнародованы наименования 17 различных видов техники, оружия, объектов и позиций оккупантов, которые были поражены на Кинбурнской косе.

На временно оккупированной Кинбурнской косе в начале августа было поражено много позиций, техники и значительное количество личного состава российских захватчиков.

Соответствующее видео нанесения ударов по российским оккупантам обнародовано Международным легионом Главного управления разведки Минобороны в Telegram. Операцию на Кинбурнской косе провела разведывательно-ударная группа "Циклон".

В частности, обнародованы наименования 17 различных видов техники, оружия, объектов и позиций оккупантов, которые подверглись ударам:

-Два пулеметных расчета,

-БМ "Тигр",

-БТР с личным составом,⠀

-Два наблюдательных пункта,⠀

-Расчет ПТРК,⠀

-Пикап,⠀

-УАЗ с личным составом,⠀

-Машина УАЗ,⠀

-Минометный расчет,⠀

-Два УАЗа,⠀

-Антенна,⠀

-Личный состав в двух разных домах,⠀

-Огневая позиция.

Ситуация на Кинбурнской косе

9 августа спецназовцы Главного управления разведки Минобороны провели рейд на Кинбурнскую косу. Им удалось уничтожить десятки российских оккупантов и технику.

Силы обороны установили украинский флаг на Кинбурнской косе. 12 августа аналитики DeepState сообщили: "ГУР поднял флаг Украины на Кинбурнской косе. Скорее всего, это произошло в результате рейдовых действий. Коса остается под врагом".

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