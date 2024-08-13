На временно оккупированной Кинбурнской косе в начале августа было поражено много позиций, техники и значительное количество личного состава российских захватчиков.
Соответствующее видео нанесения ударов по российским оккупантам обнародовано Международным легионом Главного управления разведки Минобороны в Telegram. Операцию на Кинбурнской косе провела разведывательно-ударная группа "Циклон".
В частности, обнародованы наименования 17 различных видов техники, оружия, объектов и позиций оккупантов, которые подверглись ударам:
-Два пулеметных расчета,
-БМ "Тигр",
-БТР с личным составом,⠀
-Два наблюдательных пункта,⠀
-Расчет ПТРК,⠀
-Пикап,⠀
-УАЗ с личным составом,⠀
-Машина УАЗ,⠀
-Минометный расчет,⠀
-Два УАЗа,⠀
-Антенна,⠀
-Личный состав в двух разных домах,⠀
-Огневая позиция.
Ситуация на Кинбурнской косе
9 августа спецназовцы Главного управления разведки Минобороны провели рейд на Кинбурнскую косу. Им удалось уничтожить десятки российских оккупантов и технику.
Силы обороны установили украинский флаг на Кинбурнской косе. 12 августа аналитики DeepState сообщили: "ГУР поднял флаг Украины на Кинбурнской косе. Скорее всего, это произошло в результате рейдовых действий. Коса остается под врагом".