Ранее ГУР совершил рейд на косу, где уничтожил десятки оккупантов и вражескую технику.

Военные Главного управления разведки Украины установили сине-желтое знамя на Кинбурнской косе в Николаевской области, сообщает DeepState.

"ГУР поднял флаг Украины на Кинбурнской косе. Скорее всего, это произошло в результате рейдовых действий. Коса остается под врагом", – отметили аналитики DeepState.

Также соответствующее видео обнародовал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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Кинбурнская коса: что известно

Российские оккупанты захватили Кинбурнскую косу в начале полномасштабного вторжения в Украину. Пока это единственная часть Николаевской области, которая остается под оккупацией врагом.

О важности содержания россиянами Кинбурнской косы высказался глава Николаевской ОВА Виталий Ким. В частности, он заявил, что россиянам важен контроль над Кинбурнской косой, поскольку это позволяет им блокировать работу Николаевских портов.

Тем временем Силы обороны совершают рейды на Кинбурнскую косу. В частности, это произошло и в ночь на 9 августа. Тогда спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины провели рейд на Кинбурнскую косу, во время которого им удалось уничтожить десятки российских окупантов и их технику.

Украинские бойцы уничтожили шесть единиц бронированной техники РФ и около трех десятков захватчиков. Спецназовцы атаковали укрепление россиян на их позициях "Кинбурнская крепость", "Морской вокзал" и "Памятник Суворова". У последнего воины установили боевое знамя Военной разведки.

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