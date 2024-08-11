Враг узнавал, что происходит в северо-западной части Черного моря.

Капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко рассказал, что российские оккупанты на газовой платформе в Черном море, которую взорвали Силы обороны, занимались разведкой и вредили гражданскому судоходству – "сбивали" связь судов со спутником. Об этом эксперт заявил в эфире телемарафона.

По его словам, до 2014 года таких платформ в Черном море было много – все они были задействованы в добыче газа для украинского Крыма. По данным эксперта, в 2014-2018 годах вышки еще использовали для добычи указанного топлива, но с началом полномасштабной агрессии РФ их количество значительно сократилось потому, что "мы начали по ним стрелять".

Как отметил специалист, широкомасштабную агрессию россияне планировали заранее, то есть они понимали, что ВСУ будут наносить удары по этим "точкам". Поэтому наладили поставки газа в Крым с территории РФ, а примерно 5 последних лет использовали платформы с целью разведки и создания потенциальных препятствий гражданскому судоходству. Именно этим занимались на вышке, по которой вбили ВМС ВСУ.

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"Думаю, что у небольшого контингента, который там был (на пораженной платформе – УНИАН), было две основные задачи. Первое – разведка, того что происходит в северо-западной части Черного моря", – сказал Рыженко.

Он напомнил, что в последнее время Силы обороны значительно активизировались. В частности, были проведены удачные спецоперации на Кинбурнской косе и Тендровской косе. В контексте с этим специалист не исключает, что противник использовал указанную платформу для наблюдения за ситуацией вокруг определенных объектов.

Вторая задача противника на газовой платформе – использование установленного там радиоэлектронного оборудования для спуфинг-атак. То есть, для вмешательства в связь между судами и космическим спутником, чтобы фальсифицировать реальные координаты того или иного гражданского судна.

Как пояснил Рыженко, на каждом судне есть оборудование, которое определяет его координаты. Это необходимо для безопасности судоходства и непосредственно судна, особенно, когда оно подходит к побережью. Аппаратура, которую россияне установили на газовой платформе, дает возможность проникнуть в этот канал связи со спутником.

"В результате выдается ложное положение судна. Например, оно движется где-то в северо-западной части Черного моря, а аппаратура показывает – где-то возле Симферополя", – сказал Рыженко.

Он не исключает, что в такой ситуации из-за ложных сигналов, которые создают российские захватчики, могут страдать гражданские суда, которые идут в порты Большой Одессы – "Южный", "Черноморск" и Одесский порт.

Кроме того, Рыженко рассказал, что незаконно построенный захватчиками Крымский мост продолжает выполнять логистические функции для армии РФ. Например, вчера появилась информация о том, что из Севастополя в Курскую область захватчики перебросили подразделения 810-й бригады морской пехоты ЧФ России.

Эксперт проанализировал события, происходившие в последнее время, и предположил, что следующая атака ВСУ будет по северным подходам к Крыму, чтобы парализовать там военную логистику. Также специалист сказал, катер "Тунец", который недавно уничтожили Силы обороны, – это небольшое плавсредство.

"Конечно, он может выполнять небольшую логистику, перевозить небольшие группы военных. Его стоимость не превышает 100 тыс. долларов. Для сравнения – производство дрона – 250 тыс. долларов. Но стоимость катера не всегда можно принимать во внимание...", – рассказал Рыженко. Он уточнил, что надо знать, что именно ценное для оккупантов было на борту "Тунца" во время атаки Сил обороны.

Борьба в Черном море

Военно-морские силы ВСУ совместно с Главным управлением разведки атаковали в Черном море газовую вышку, на которую Россия накануне завезла военных и оборудование. По данным представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, оккупанты использовали эту локацию для GPS-спуфинга с целью сделать опасным гражданское судоходство.

Это не первая операция украинских спецслужб на вышках в Черном море. В марте 2024 года в ГУР МО показали уникальные кадры спецоперации по освобождению черноморской платформы "Таврида". Речь идет о неизвестных эпизодах операции "Вышки Бойко".

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