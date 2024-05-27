Находясь там оккупанты блокируют движение гражданских кораблей из Николаевских портов.

Россиянам важен контроль над Кинбурнской косой, поскольку это дает им возможность блокировать работу Николаевских портов.

Как сказал глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким, именно поэтому они там и присутствуют - какой-то особой военной цели нет.

"Кинбурнская коса находится через узкий пролив. Таким образом они контролируют выход из Николаевских портов к большому морю. То есть находясь там они контролируют и не дают выходить гражданским кораблям, чтобы мы не могли запустить порты. Именно поэтому они там присутствуют. Иной цели, какой-то военной там нет", - отметил он.

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Ситуация на Кинбурнской косе

Как сообщал УНИАН, недавно СБУ совместно с ВМСУ эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе. По позициям оккупантов ударили усовершенствованным морским дроном "Sea Baby" - они уже оснащены системами "Град".

Как известно, Кинбурнская коса расположена в Николаевском районе Николаевской области в 4,0-7,5 км от Очакова. Эта коса является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана. Территория косы относится к Черноморскому биосферному заповеднику. Несколько раз была местом важных сражений, в частности, битвы за Николаевскую область во время полномасштабного вторжения россиян в Украину в 2022 году.

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