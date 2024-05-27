Россиянам важен контроль над Кинбурнской косой, поскольку это дает им возможность блокировать работу Николаевских портов.
Как сказал глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким, именно поэтому они там и присутствуют - какой-то особой военной цели нет.
"Кинбурнская коса находится через узкий пролив. Таким образом они контролируют выход из Николаевских портов к большому морю. То есть находясь там они контролируют и не дают выходить гражданским кораблям, чтобы мы не могли запустить порты. Именно поэтому они там присутствуют. Иной цели, какой-то военной там нет", - отметил он.
Ситуация на Кинбурнской косе
Как сообщал УНИАН, недавно СБУ совместно с ВМСУ эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе. По позициям оккупантов ударили усовершенствованным морским дроном "Sea Baby" - они уже оснащены системами "Град".
Как известно, Кинбурнская коса расположена в Николаевском районе Николаевской области в 4,0-7,5 км от Очакова. Эта коса является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана. Территория косы относится к Черноморскому биосферному заповеднику. Несколько раз была местом важных сражений, в частности, битвы за Николаевскую область во время полномасштабного вторжения россиян в Украину в 2022 году.