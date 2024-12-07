На Покровском и Кураховском направлениях продолжаются ожесточенные бои.

Силы обороны Украины продолжают давать отпор российским оккупантам. На Покровском и Кураховском направлениях, а также в Курской области продолжаются ожесточенные бои, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что 6 декабря по состоянию на 22:00 произошло 163 боевых столкновения. Оккупанты нанесли два ракетных и семь авиационных ударов. Помимо этого враг нанес 512 ударов дронами-камикадзе и совершил 3270 обстрелов позиций Сил обороны.

Возле Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани на Харьковском направлении оккупанты пять раз штурмовали позиции украинский бойцов, но получили отпор. В Генштабе заявили, что ориентировочные потери врага на этом направлении составили 87 человек убитыми и ранеными. Кроме того, были уничтожены артсистема, четыре боевые бронированные машины, 17 дронов, а также три единицы автомобильной и одна единица специальной техники. Повреждения получили ББМ и еще четыре единицы автомобильной техники.

Видео дня

В ведомстве поделились, что на Купянском направлении вблизи Колесниковки, Лозовой, Загрызово и Западного враг девять раз атаковал укрепления украинских военных. Сейчас там продолжаются бои.

В районах населенных пунктов Чернещина, Грековка, Копанки, Надежда, Макеевка, Торское и Терны на Лиманском направлении враг за прошедшие сутки 14 раз штурмовал позиции украинских защитников. Тем не менее все атаки удалось отбить.

Возле Белой Горы и Ступочек оккупанты трижды попытались продвинуться вперед на Краматорском направлении, но безуспешно.

На Торецком направлении россияне 6 декабря восемь раз штурмовали позиции украинских бойцов в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Две атаки продолжаются.

На Покровском направлении враг в течение дня совершил 44 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность россиян сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Желтого и Чумацкого. На этом направлении были убиты 107 вражеских солдат, а еще 172 оккупанта получили ранения. Также были уничтожены вражеский БМП, пять автомобилей, два квадроцикла, антенна управления БПЛА и мотоцикл.

На Кураховском направлении враг продолжает интенсивно атаковать. За 6 декабря насчитывается 35 атак. Помимо этого оккупанты пытались продвинуться в районах Старых Тернов, Зари, Сонцевки, Курахово, Дачного и Дальнего.

На Времовском направлении продолжается шесть боестолкновений. В Генштабе отметили, что враг сегодня 20 раз штурмовал позиции украинских военных возле Успеновки, Константинопольского, Раздольного, Новодаровки и Новоселки.

В направлении Новоданиловки на Ореховском направлении враг безуспешно пытался продвинуться вперед. Оккупанты нанесли авиационные удары КАБами по гражданской инфраструктуре Новопавловки и Запорожья.

На Приднепровском направлении Силам обороны Украины удалось отразить три атаки оккупантов. Отмечается, что враг успеха не имел.

В Курской области идут ожесточенные бои. Украинские бойцы наносят ощутимые потери российской армии, подчеркнули в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Ранее военнослужащий 109-го батальона ВСУ Егор Фирсов поделился, что украинские военные в Донецкой области близки к потере сразу пяти городов. Он утверждает, что сейчас на Донецком направлении очень тяжелые времена.

Кроме того, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что нужно изменить в украинской армии в первую очередь. По его убеждению, это самый первый фактор национальной безопасности, на который должно быть направлено все внимание.

Вас также могут заинтересовать новости: