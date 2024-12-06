Он считает, что сегодня украинская армия держится на украинском воине.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин считает, что сейчас армия - это основа, на которой держится все государство.

По его убеждению, это самый первый фактор национальной безопасности, на который должно быть направлено все внимание.

"Армия требует изменений и новых подходов. Нам, например, необходимо попрощаться с определенной категорией генералов, которые воспитывались в старой школе и не смогли адаптироваться к современным реалиям. Мы вынуждены опираться на их видение, которое давно уже не работает. Отправлять их в окопы, пытаться переучить - смысла нет никакого", - написал он.

Видео дня

Жорин считает, что армия будущего - за новыми технологиями, новыми правилами, новыми командирами, выращенными современной войной. Защитник добавил:

"Эта огромная машина понемногу движется в верном направлении, но в наших условиях изменения нужны гораздо быстрее".

Он также утверждает, что сегодня украинская армия держится на украинском воине.

"Воин - не всегда равно военный, ведь это в первую очередь характер и подход к делу. Развитие и будущее армии также именно за воинами. Которые двигают эту машину, меняют ее, борются с бюрократическими препятствиями. Понимают, зачем они здесь. Хотелось бы, чтобы все больше людей, которые попадают в армию, становились воинами и творили будущее нашей страны", - пояснил Жорин.

Война в Украине - ситуация на фронте

В районе населенного пункта Успеновка, на Кураховском направлении, Силам обороны Украины грозит окружение. Об этом заявил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Вас также могут заинтересовать новости: