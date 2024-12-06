Сейчас основная задача ВСУ - не допустить контактный бой с врагом.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что оккупационные войска РФ пытаются прорвать оборону украинских защитников на Покровском направлении.

"Последние две недели враг очень активен. Он пытается прорвать нашу оборону. Если принять во внимание 40 штурмов на Покровском направлении, то половина из них приходится на подразделение нашей бригады, иногда их даже больше. Сегодня до 6 утра мы уже ликвидировали 34 оккупантов", - рассказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам военного, захватчики постоянно подтягивают резервы, но ничего изменить не могут. Хотя противник имеет определенные успехи на фронте, это достигается большим количеством погибших в их армии. Сейчас основная задача ВСУ - не допустить контактный бой с врагом.

Видео дня

"Уничтожать врага именно на подходах, в местах накопления, предусматривать их замысел, что они планируют. Такая задача стоит перед командованием группировок, командирами бригад и отдельных подразделений. Мы постоянно видим, куда враг планирует наступать, что он делает, где накапливает силы, какая у него техника. Есть средства, которые позволяют нам в глубоком тылу врага предвидеть и видеть накопление сил", - пояснил Цехоцкий.

Кроме того, говорит боец, оккупанты начали активно использовать тактику "карусели" в Запорожской области.

"Россияне по кругу пускают бронированную технику, чтобы, вероятно, запугать нас, чтобы мы получили ложные разведданные. То есть враг прибегает к разнообразным манипуляциям, но мы уже это все видели, и они больше ничего нового не могут придумать", - подытожил он.

Война в Украине - последние новости

По оценке Института изучения войны, за продвижение по украинской территории этой осенью оккупационная армия платила потерями около 53 солдат за каждый квадратный километр.

Как пишет Sky News, способность РФ превзойти Украину в артиллерии на фронте значительно уменьшилась и составляет лишь 1,5 российского снаряда на каждый украинский, выпущенный в ответ.

Как информировал УНИАН, российские оккупанты захватили еще четыре населенных пункта на Донбассе. По информации DeepState, враг оккупировал Новопустинку, которая находится неподалеку Новотроицкого.

Вас также могут заинтересовать новости: