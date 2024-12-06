ВСУ в Донецкой области близки к потере сразу пяти городов, - военный

Фирсов утверждает, что сейчас на Донецком направлении очень тяжелые времена.

Сейчас в Донецкой области самыми горячими точками являются Часов Яр, Мирноград, Покровск, Курахово и Торецк. Об этом рассказал военнослужащий 109-го батальона ВСУ Егор Фирсов.

По его словам, на их участке фронта сложно, "враг прессингует, применяет оружие, обходит с разных сторон, пытаясь выйти с нашей стороны на Константиновку через Торецк".

"А с другой стороны противник движется через Часов Яр также на Константиновку. Неподалеку Покровск, где мы перекрываем нашими дронами определенные трассы, и фиксируем, что оккупанты там накапливают свои силы. То есть сейчас захватчик планирует максимально осуществлять атаки на Покровск. Бои продолжаются под пгт Шевченко, а это очень близко от Покровска. А дальше Курахово, где мы знаем, что там также сложная ситуация", - сказал защитник в эфире Еспресо.

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Он утверждает, что сейчас на Донецком направлении очень тяжелые времена: бои идут постоянно, а дронов часто не хватает из-за почти непрерывного их использования, потому что вражеских целей очень много как днем, так и ночью.

"Я чувствую, что это какой-то ва-банк, то есть все силы противник бросает на эти направления. Как известно, враг немного изменил стратегию - не размазывает теперь свои силы по всей линии фронта, а концентрируется там, где хочет иметь успех", - рассказал Фирсов.

По его словам, есть 4-5 самых горячих точек в Донецкой области - Торецк, Часов Яр, Курахово, Покровск с Мирноградом. Он добавил:

"Поэтому еще раз надо донести до нашего общества, что мы в горячей фазе войны и на кону у нас возможность потери пяти городов - Часов Яр, Мирноград, Покровск, Курахово, Новоселки. Возможно, геополитически из Вашингтона или Брюсселя ничего страшного не видят, но для нас это важно, потому что вы не представляете, сколько дронов, денег, сил, пота, а самое главное - нашей крови и жизней мы потеряли, защищая эти города и позиции".

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские захватчики вряд ли готовят большую десантную операцию для высадки на правый берег Херсонщины. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Я не могу сказать, что там есть угроза большой десантной операции по аналогии с высадкой союзников в Нормандии, когда были сотни судов с множеством людей", - сказал он.

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