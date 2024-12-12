Вероятно, для атаки по объекту использовалась ракета-дрон "Паляниця", что было бы "логичным выбором".

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева, который недавно атаковали ВСУ, расположен в сотнях километров от линии фронта и становится излюбленной мишенью для растущего арсенала украинских боеприпасов глубокого поражения.

"Украинская армия, Воздушные силы и управление разведки, возможно, нанесли удар по базе и близлежащему заводу, принадлежащему производителю самолетов Бериеву, смесью ракет армейского тактического ракетного комплекса американского производства и модифицированных бывших советских ракет ПВО С-200 для наземных ударов и ударных беспилотников большой дальности", - пишет Forbes.

Как отмечается, вероятно, для атаки по объекту использовалась ракета-дрон "Паляниця", что было бы "логичным выбором".

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Как указывается, для атаки использовали боеприпас с GPS-наведением с радиусом действия около 700 км, что отличается от дальнобойных БПЛА Украины. Ракета ATACMS, которая разбрасывает сотни смертоносных суббоеприпасов также не подошла бы для этого. Поэтому, по мнению журналистов, для атаки на ангары на таком расстоянии использовалась именно "Паляниця", стоимостью всего 100 тысяч долларов, что дешево для малой крылатой ракеты.

"Простота типа является ключом к его низкой стоимости. "Паляниця" приходит с завода в большом ящике. ГСН и крылья крепятся к корпусу непосредственно перед стартом. Она наводится с помощью GPS и должна быть достаточно точной, чтобы надежно поразить большое здание, например ангар. Но очевидно, что украинцы все еще очень заинтересованы в нанесении удара по аэродрому в Таганроге - и вполне способны это сделать чем-то", - пишет издание.

Forbes прогнозирует, что если это была атака ракет-дрон "Паляниця", то это может быть лишь предвестником будущих таких ударов. С лета украинский ВПК производит эти боеприпасы небольшими партиями, а недавно - перешел к полномасштабному производству.

Ракетная атака по Таганрогу

В ночь на 11 декабря российский Таганрог подвергся ракетной атаке. Целью атаки мог быть Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им.

Впоследствии авиационный эксперт, заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский рассказал о важности удара по Таганрогу. По его словам, это единственное предприятие, которое может ремонтировать или обслуживать самолеты Ту-95МС, носители крылатых ракет класса Х-101, Х-55. Кроме того, на этом предприятии изготавливались самолеты А-50.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева в российском Таганроге, который стал целью очередного удара ВСУ, специализируется не только на самолетах радиолокационного дозора А-50, но и на противолодочных самолетах Ту-142 на базе Ту-95. Об этом сообщает Defense Express.

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