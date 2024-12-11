Местные жители утверждают, что целью атаки мог бытьТаганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева.

В ночь на 11 декабря взрывы звучали в нескольких регионах России. Так, в Брянске была атакована база "Роснефти", возник пожар. Кроме того, ракетной атаке подвергся Таганрог.

Как заявили власти Ростовской области, в результате атаки получило повреждение промышленное предприятие и сгорели 14 машин. Кроме того, мэр Таганрога уточнила, что повреждения получила котельная, в 27 многоэтажках отсутствует теплоснабжение.

В то же время, как пишет Astra, местные жители утверждают, что целью атаки мог быть Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева (ТАНТК). Также телеграм-каналы пишут, что к заводу направилось большое количество пожарных машин.

Это не первая атака на этот авиазавод. Весной 2024 года его уже атаковали украинские беспилотники.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский тогда отмечал, что Таганрогский авиационно-научный комплекс им. Бериева оснащал самолеты Ил-76 оборудованием радиолокационного обнаружения. В контексте самолетов А-50 и А-100 именно этот комплекс доводил все оборудование до ума и монтировал в самолет.

Также ночью беспилотные летательные аппараты атаковали Брянск. После атаки на территории нефтеперерабатывающего завода российского оператора магистральных нефтепроводов "Транснефть" начался пожар.

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