Эксперты указали на деталь, которая подчеркивает "историческое значение такого удара".

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева в российском Таганроге, который стал целью очередного удара ВСУ, специализируется не только на самолетах радиолокационного дозора А-50, но и на противолодочных самолетах Ту-142 на базе Ту-95. Об этом сообщает Defense Express.

По словам аналитиков, этот завод также является базой для испытаний российских ударных БПЛА "Орион".

Как известно, возле авиазавода была обнаружена маршевая ступень от баллистической ракеты ATACMS. При этом до этого момента российские неофициальные источники говорили о возможном применении именно баллистических ракет по предприятию, тогда как местные власти говорили об угрозе именно от ударных БПЛА Сил обороны Украины.

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"Наличие четкого указания на использование именно американских ракет ATACMS прямо подчеркивает историчность факта удара по авиазаводу в Таганроге - это первый публично известный за время полномасштабного вторжения РФ "прилет" по объекту российского ВПК с использованием оперативно-тактических ракет западного производства", - пишет издание.

В то же время эксперты указывают, что пока конкретные последствия удара по заводу неизвестны. При этом сам город Таганрог находится в 150 километрах от текущей линии боестолкновения, и "этот факт исключает возможность использования ATACMS в варианте M39 (масса БЧ - 560 килограммов, дальность пуска - 165 километров)".

Ракетная атака по Таганрогу

В ночь на 11 декабря российский Таганрог подвергся ракетной атаке. Как сообщили местные паблики, целью атаки мог быть Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. При этом власти Ростовской области заявили, что в результате атаки получило повреждения промышленное предприятие и сгорели 14 машин.

Впоследствии авиационный эксперт, заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский рассказал о важности удара по Таганрогу. По его словам, это единственное предприятие, которое может ремонтировать или обслуживать самолеты Ту-95МС, носители крылатых ракет класса Х-101, Х-55. Кроме того, на этом предприятии изготавливались самолеты А-50.

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