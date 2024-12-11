Также на этом предприятии изготавливали самолеты А-50.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева, по которому ночью ударили БПЛА, является стратегической целью для Украины. Об этом в эфире 24 канала заявил Анатолий Храпчинский - авиационный эксперт, заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы.

"Это единственное предприятие, которое может ремонтировать или обслуживать самолеты Ту-95МС, носители крылатых ракет класса Х-101, Х-55. Это на самом деле мощный удар. Поскольку это уменьшает возможности ремонта этих самолетов. Дополнительно надо отметить, что на этом предприятии изготавливались А-50. А также они пытаются построить там А-100. То есть это самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Поэтому задач по ударам по этому предприятию достаточно", - пояснил Храпчинский.

Украинские удары вглубь РФ

В ночь на 11 декабря украинские БПЛА атаковали объекты в нескольких областях РФ. В частности в Ростовской области целью ударов стала база "Роснефти". А в Таганроге, по данным местных жителей, целью удара мог стать Таганрогский авиационный научно-технический комплекс.

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Кроме того, известно об ударе беспилотников по территории НПЗ в Брянской области. Еще вечером 10 декабря губернатор области сообщал об "успешной работе ПВО". Впрочем после взрывов новой информации местные власти не озвучивали.

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