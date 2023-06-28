Вражескую технику уничтожили дроном-камикадзе.

Воины-разведчики 74 отдельного разведывательного батальона Вооруженных Сил Украины на одном из участков фронта обнаружили и взорвали станцию радиоэлектронной борьбы российских оккупантов. Вражеское средство РЭБ уничтожили дроном-камикадзе.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram сообщило, что такие станции радиоэлектронной борьбы предназначены для обнаружения беспилотных летательных аппаратов, передачи сигнала тревоги на пульт управления, блокировки систем управления и навигации БПЛА.

На обнародованных кадрах видно, как украинский дрон на достаточно высокой скорости таранит российскую РЭБ. В результате взрыва вражеская техника стала непригодна для использования.

Потери России в Украине - последние новости

Ежедневно оккупанты несут потери как в живой силе, так и в техническом обеспечении. В частности, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что вчера, 27 июня, Силы обороны Украины уничтожили 930 российских оккупантов, а с начала вторжения оккупанты потеряли своих в количестве более 227 тысяч .

Также уничтожено много вражеской техники: танков - 4036 единиц, боевых бронированных машин - 7847 , артиллерийских систем - 4089 , РСЗО - 627 , средства ПВО - 387, самолетов - 314, вертолетов-308, БПЛА оперативно - тактического уровня - 3499, крылатые ракеты - 1261, корабли/катера - 18, автомобильной техники и автоцистерн - 6774 ,специальная техника - 563.

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