РФ продолжает нести большие потери в боях с ВСУ / t.me/landforcesofukraine

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили более 900 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 28 июня 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 227 тыс 100 (+930) человек ликвидировано,
  • танков - 4036 единиц,
  • боевых бронированных машин - 7847 (+13),
  • артиллерийских систем - 4089 (+6),
  • РСЗО - 627 (+1),
  • средства ПВО - 387 (+1),
  • самолетов - 314,
  • вертолетов - 308,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3499 (+7),
  • крылатые ракеты - 1261,
  • корабли/катера -18,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6774 (+2),
  • специальная техника - 563.
Колаж УНИАН

Потери России в Украине - главное 

По итогам прошлой недели на фронте общие потери ВСУ убитыми оказались в 8 раз ниже, чем у российской оккупационной армии, отметила ранее заместитель министра обороны Анна Маляр.

Видео дня

Наибольшие потери РФ в последнее время понесет на Таврическом направлении. 23 июня ВСУ ликвидировали там еще более трех рот российских военных и более полусотни единиц их техники.

По наблюдению британской разведки, россияне несут самые высокие потери, начиная с марта. Там отметили, что самые активные бои идут на юго-востоке Запорожской области, вокруг Бахмута и далее в западном направлении в Донецкой области. 

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