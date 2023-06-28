Также уничтожено 13 боевых бронированных машин и 6 артиллерийских систем.

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили более 900 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 28 июня 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 227 тыс 100 (+930) человек ликвидировано,

танков - 4036 единиц,

боевых бронированных машин - 7847 (+13),

артиллерийских систем - 4089 (+6),

РСЗО - 627 (+1),

средства ПВО - 387 (+1),

самолетов - 314,

вертолетов - 308,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3499 (+7),

крылатые ракеты - 1261,

корабли/катера -18,

автомобильной техники и автоцистерн - 6774 (+2),

специальная техника - 563.

Потери России в Украине - главное

По итогам прошлой недели на фронте общие потери ВСУ убитыми оказались в 8 раз ниже, чем у российской оккупационной армии, отметила ранее заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Наибольшие потери РФ в последнее время понесет на Таврическом направлении. 23 июня ВСУ ликвидировали там еще более трех рот российских военных и более полусотни единиц их техники.

По наблюдению британской разведки, россияне несут самые высокие потери, начиная с марта. Там отметили, что самые активные бои идут на юго-востоке Запорожской области, вокруг Бахмута и далее в западном направлении в Донецкой области.

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