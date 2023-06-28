Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили более 900 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 28 июня 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 227 тыс 100 (+930) человек ликвидировано,
- танков - 4036 единиц,
- боевых бронированных машин - 7847 (+13),
- артиллерийских систем - 4089 (+6),
- РСЗО - 627 (+1),
- средства ПВО - 387 (+1),
- самолетов - 314,
- вертолетов - 308,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3499 (+7),
- крылатые ракеты - 1261,
- корабли/катера -18,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6774 (+2),
- специальная техника - 563.
Потери России в Украине - главное
По итогам прошлой недели на фронте общие потери ВСУ убитыми оказались в 8 раз ниже, чем у российской оккупационной армии, отметила ранее заместитель министра обороны Анна Маляр.
Наибольшие потери РФ в последнее время понесет на Таврическом направлении. 23 июня ВСУ ликвидировали там еще более трех рот российских военных и более полусотни единиц их техники.
По наблюдению британской разведки, россияне несут самые высокие потери, начиная с марта. Там отметили, что самые активные бои идут на юго-востоке Запорожской области, вокруг Бахмута и далее в западном направлении в Донецкой области.