На один из населенных пунктов противники наступают с четырех сторон, отметили аналитики.

Российские захватчики смогли двинуться вперед на части востока Украины, в частности, продвинулись в двух населенных пунктах, расположенных в Донецкой области - в Соколе и Пивденном.

Продвижение противников также зафиксировано в районах Новоселовки Первой и Невского, сообщает DeepState в Telegram. Аналитики также опубликовали свежую карту боевых действий.

На карте видно, что неподалеку Новоселовки Первой оккупанты пытаются наступать с четырех сторон.

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Продолжается война в Украине - сегодня это стоит знать

Вечером 28 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за день число боевых столкновений на фронте возросло до 131. Самой горячей точкой оставалось Покровское направление - там произошло 36 боевых столкновений.

Украинские воины дают оккупантам достойный отпор - уничтожают много живой силы и техники РФ. Общие потери врага на 28 июня 2024 года уже составляют примерно 540490 оккупантов. Кроме того, "минусовано" уже 15480 вражеских боевых бронированных машин.

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