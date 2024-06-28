Враг атакует почти на всех направлениях. Самой горячей точкой по всей линии фронта остается Покровское направление.

В течение дня российские оккупанты наращивают интенсивность атак, пытаются искать пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 131.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил в Facebook. Как отмечается, Харьковщина продолжает страдать от коварных ракетно-бомбовых ударов с территории Российской Федерации. Так, после обеда, российские террористы нанесли поражение тремя КАБами по частным домам и хозяйственным постройкам села Циркуны. Вследствие таких коварных и преступных действий агрессора пострадало мирное население. Вместе с тем, враг совершил три удара девятью КАБами по Липцам, еще две авиабомбы сбросил на Зеленое. В районе Волчанска в течение дня идут бои. Шесть атак противника наши воины отбили, еще пять - продолжаются.

В то же время, на Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали семь атак оккупантов у Степной Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Кругляковки.

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"Успеха не имели 14 попыток противника продвинуться в глубину нашей территории в районах Невского, Макеевки, Торского, Грековки и Серебрянского леса на Лиманском направлении. Предварительные потери агрессора на данном направлении с начала суток составили: 90 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено 5 блиндажей и один склад с боеприпасами. На Северском направлении враг 19 раз атаковал украинских защитников вблизи Белогоровки, Спирного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздоловки и Выемки. Наши воины стойко держат оборону и отбили 15 вражеских штурмов. Еще не завершились четыре боевых столкновения. По предварительным данным потери захватчиков здесь составляют 63 оккупанта. Уничтожено два танка, шесть боевых бронированных машин, самоходную артиллерийскую установку и автомобиль", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении, как проинформировали в Генштабе, войска оккупантов продолжают давить на позиции наших защитников вблизи Часового Яра, Нового и Ивановского. Три штурмовые действия украинские защитники отбили, два боестолкновения еще продолжается. На направлении Горловка-Торецк в течение суток агрессор при поддержке авиации 14 раз безуспешно атаковал оборонительные рубежи наших защитников.

В сводке говорится, что самой горячей точкой по всей линии фронта остается Покровское направление. Количество вражеских штурмов за день здесь возросло до 36. Подразделения Сил обороны отбили 27 атак агрессора, еще девять боевых столкновений - продолжаются.

"Продолжаются бои на Кураховском направлении. С начала дня враг атакует вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки. Общее количество атак здесь возросло до 11, из которых девять отбиты и две еще не завершились. На Времовском направлении оккупационные войска четыре раза пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Водяного. Два боестолкновения еще продолжаются. На Приднепровском направлении безуспешно завершились пять штурмов российских захватчиков в районе Крынок. Ситуация контролируемая", - заявили в Генштабе.

Война в Украине: новости

Командир 96-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады Дмитрий рассказал, что российские оккупанты не перестают пытаться захватить на Лиманском направлении населенные пункты Ямполовка и Терны.

По словам защитника Украины, противники в зоне ответственности его бригады вели достаточно активные действия, в частности, во время одной из попыток наступать понесли серьезные потери и до сих пор приходят в себя. "Когда ВСУ зашли, противник массово, с применением бронетехники и большого количества живой силы пытался продвинуться. Благодаря слаженным действиям наших подразделений, соседей слева и справа, ВСУ удалось нанести серьезное поражение противнику, после которого он до сих пор приходит в себя. Определенный личный состав удалось уничтожить", - сказал комбат.