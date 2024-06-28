В течение суток ликвидированы еще более тысячи захватчиков, поделился Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки потери России в Украине в живой силе украинские воины увеличили на 1170 человек.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о ликвидации очередного вражеского бомбардировщика, и теперь общее количество "отминусованных" самолетов российских оккупантов составило 360 штук.

Соответствующая информация обнародована в сегодняшнем отчете Генштаба о потерях противника в войне в Украине. Согласно сообщению, боевые потери противника с 24 февраля 2022 г. по 28 июня 2024 г. ориентировочно составили: личного состава - около 540490 (+1170 за минувшие сутки) человек.

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Также уничтожено:

танков - 8066 (+24);

боевых бронированных машин - 15480 (+21);

артиллерийских систем - 14423 (+60);

РСЗО - 1109 (+1);

средств ПВО - 871 (+3);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11509 (+50);

вертолетов - 326 (+0);

кораблей/катеров - 28 (+0);

подводных лодок - 1 (+0).

Кроме того, уничтожено 19514 (+46) единиц автомобильной техники и автоцистерн оккупантов, 2431 (+11) единиц спецтехники.

Важные потери врага на 28 июня 2024 года - что сегодня стоит знать

Как сообщал УНИАН, в этом месяце на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России был поражен вражеский истребитель Су-57. По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, глава страны-агрессора Владимир Путин взбесился после поражения этого самолета. В разведке отметили, что эти самолеты россияне оберегают и тщательно прячут. Юсов говорит, что Су-57 не залетали в воздушное пространство Украины, поскольку россияне боялись, что их могут сбить.

По информации авиаэксперта Константина Криволапа, у россиян есть около десятка истребителей Су-57, производить новые они не могут из-за санкций.

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