60% ракет было сбито.

Утром понедельника, 18 апреля, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области", - сообщил он.

По словам Резниченко, 60% ракет было сбито украинской противовоздушной обороной.

Позднее глава ОГА сообщил детали по утренним "прилетам". По его словам, два человека пострадали в Синельниковском районе области.

"Там ракета попала в инфраструктурный объект. Огонь спасатели обуздали. В Павлоградском районе людей не зацепило. Но разрушило железнодорожную инфраструктуру", - проинформировал он.

Как сообщал УНИАН, вчера председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко рассказал о двух "прилетах" вражеских ракет в области, попавшие в неработающую птицефабрику. А взрывотехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Павлоградском районе уничтожили остатки современной боевой ракеты 9М79-1 "Точка-У".

31 марта оккупанты совершили ракетные удары по воинской части на Днепропетровщине, два человека погибли, 5 получили ранения.

Российские войска нанесли ракетные удары по городу Павлоград, разрушив железную дорогу. В результате обстрелов была уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2, разрушено железнодорожное полотно и пути.

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